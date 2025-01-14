В Якутии полицейские в рамках акции «Осторожно, мошенники!» рассказали медицинским работникам, как противостоять аферистам

Сотрудники МУ МВД России «Якутское» продолжают в рамках акции «Осторожно, мошенники!» мероприятия по информированию жителей Якутска об уловках дистанционных аферистов и по обеспечению финансовой безопасности, в том числе и профилактические встречи с трудовыми коллективами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии