Ваше внимание привлёк недавно вышедший смартфон OnePlus 11

﻿﻿Ваш взгляд привлек недавно выпущенный OnePlus 11? Это неудивительно, поскольку в нем есть много функций, которые мы часто хотим видеть в новом смартфоне OnePlus, включая новейший процессор, хорошо сбалансированную систему камер и ползунок уведомлений.