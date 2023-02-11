Ваше внимание привлёк недавно вышедший смартфон OnePlus 11

Ваш взгляд привлек недавно выпущенный OnePlus 11? Это неудивительно, поскольку в нем есть много функций, которые мы часто хотим видеть в новом смартфоне OnePlus, включая новейший процессор, хорошо сбалансированную систему камер и ползунок уведомлений.
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