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«Мусорное решение»: Аксенов раскритиковал ПАСЕ за признание РФ «террористическим режимом»

«Мусорное решение»: Аксенов раскритиковал ПАСЕ за признание РФ «террористическим режимом»

Очередное мусорное решение, рожденное русофобской помойкой Европы. Так отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов на решение депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовать за резолюцию, признающую Россию «террористическим режимом».

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