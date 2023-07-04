Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что избитая в Чечне журналистка Елена Милашина будет переведена в Северную Осетию.
Журналистку Милашину везут в Беслан
Комментарии
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Владимир Петров
Не трогает: там враги и ведут они себя по-вражески. В России хочется порядка и благородства. Читал немецкого аса, который рассказывал американцам, что русские не расстреливали лётчиков, спасавшихся на парашюте. И это было свойственно только нашим. Американцы не верили: ведь это нелогично. Воины с Запада предельно логично убивали лётчиков, которые могли снова принести много бед. Наши были непрактичны, но благородны... А избиение женщины и безоружного мужчины вооружёнными скотами - свидетельство низости ваших протеже.
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18 час.
Надежда
А ничего что, эта журналистка русофобка и лгунья, потому и работала в этой "оппозиционной" газетенке под руководством Муратова, получившего нобелевку за русофобию? Почитайте журналиста Медведева об его отношении к ней, они давно знакомы. Странно, что вы требуете благородства по отношению к русофобам, когда Россия и так самая благородная ко всяким проявлениям ненависти ко всему русскому. Я не за то, чтобы их били, но если эти бабы беснуются в своей злобе и ненависти, то немного проучить не помешает.
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11 час.
Владимир Петров
Что такого вы прочитали у мадам Милашиной? Приведите возмутившую вас прямую речь. Я не люблю "Новую газету" и её гнусных авторов, но бить до увечий женщину - значит быть скотом. Это свидетельство мерзости исполнителей и заказчиков... Странно, что вы поддерживаете это. Реликт сталинизма?
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11 час.
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