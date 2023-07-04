FiNE NEWS

1 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Белослюдов
    Уже. Делов то? Подождите, ещё Минск 3 увидим.СМИ: отказав в по...
  • Любовь Головина
    Пока вы все занимаетесь говорильней, эти чиновники прячут свои сумасшедшие доходы где только можно и нельзя. Действов...«Граждане ушлые, ...
  • Маша Глага
    Что деньги с людьми делают. Что хотела, то и получила.Кадыров прокоммен...

Журналистку Милашину везут в Беслан

Журналистку Милашину везут в Беслан

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова заявила, что избитая в Чечне журналистка Елена Милашина будет переведена в Северную Осетию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Не трогает: там враги и ведут они себя по-вражески. В России хочется порядка и благородства. Читал немецкого аса, который рассказывал американцам, что русские не расстреливали лётчиков, спасавшихся на парашюте. И это было свойственно только нашим. Американцы не верили: ведь это нелогично. Воины с Запада предельно логично убивали лётчиков, которые могли снова принести много бед. Наши были непрактичны, но благородны... А избиение женщины и безоружного мужчины вооружёнными скотами - свидетельство низости ваших протеже.
Ответить
18 час.
Надежда
А ничего что, эта журналистка русофобка и лгунья, потому и работала в этой &quot;оппозиционной&quot; газетенке под руководством Муратова, получившего нобелевку за русофобию? Почитайте журналиста Медведева об его отношении к ней, они давно знакомы. Странно, что вы требуете благородства по отношению к русофобам, когда Россия и так самая благородная ко всяким проявлениям ненависти ко всему русскому. Я не за то, чтобы их били, но если эти бабы беснуются в своей злобе и ненависти, то немного проучить не помешает.
Ответить
11 час.
Владимир Петров
Что такого вы прочитали у мадам Милашиной? Приведите возмутившую вас прямую речь. Я не люблю &quot;Новую газету&quot; и её гнусных авторов, но бить до увечий женщину - значит быть скотом. Это свидетельство мерзости исполнителей и заказчиков... Странно, что вы поддерживаете это. Реликт сталинизма?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх