Журналистку Милашину везут в Беслан

Владимир Петров Не трогает: там враги и ведут они себя по-вражески. В России хочется порядка и благородства. Читал немецкого аса, который рассказывал американцам, что русские не расстреливали лётчиков, спасавшихся на парашюте. И это было свойственно только нашим. Американцы не верили: ведь это нелогично. Воины с Запада предельно логично убивали лётчиков, которые могли снова принести много бед. Наши были непрактичны, но благородны... А избиение женщины и безоружного мужчины вооружёнными скотами - свидетельство низости ваших протеже.

Надежда А ничего что, эта журналистка русофобка и лгунья, потому и работала в этой "оппозиционной" газетенке под руководством Муратова, получившего нобелевку за русофобию? Почитайте журналиста Медведева об его отношении к ней, они давно знакомы. Странно, что вы требуете благородства по отношению к русофобам, когда Россия и так самая благородная ко всяким проявлениям ненависти ко всему русскому. Я не за то, чтобы их били, но если эти бабы беснуются в своей злобе и ненависти, то немного проучить не помешает.