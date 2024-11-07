Песков не назвал точную дату разговора Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 ноября, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока, заявил, что на данный момент у Москвы нет понимания, когда и по какой повестке может состояться разговор российского лидера Владимира Путина и новоизбранного президента США Дональда Трампа.