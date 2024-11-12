Работники ГКУ ВО 1 отряд ПС в усиленном режиме проводят профилактические мероприятия в жилом секторе.
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Работники ГКУ ВО 1 отряд ПС в усиленном режиме проводят профилактические мероприятия в жилом секторе.