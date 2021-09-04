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Платьишко для куколки.... (совсем немножко... жуткое чтиво)

Платьишко для куколки.... (совсем немножко... жуткое чтиво)

Выходя из метро, я обратила внимание на сухонькую старушку в вязаном берете. Она продавала кукольную одежду для барби.

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Tania Еременко
Замечательный рассказ! Не чёрный юмор, не мистика, а что-то невообразимое! Ужастик!!!! Очень понравился! Пошла искать автора. Всё-таки, ждала что девушка найдёт выход и победит злую колдунью-портниху.
Людмила Димитревская
а бывает наоборот
Алла Дубинина
Тем кто не умеет работать руками в самое сердце радость. Мозги развиваются от мелкой работы пальцев рук., а не от тыканья ими по "клаве"

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