Главные отличия католического Благовещения от православного, почему празднуется 25 марта Алёна ЮрьеваПраздник Благовещения, отмечаемый в католической и православной вере, является одним из ключевых событий в христианском календаре.
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