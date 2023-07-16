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Эрдоган — Путину: Не приедешь — обижусь!

Эрдоган — Путину: Не приедешь — обижусь!

Стоит ли президенту РФ ехать в гости к уже не раз обманувшему его лидеру страны НАТО Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Камран Гасанов Павел Фельдман Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Турцию, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Сколько раз убеждаюсь, как умно, прозорливо и взвешенно наши эксперты оценивают наши проблемы с другими странами и какие разумные решения предлагают для их урегулирования. Жаль, что всё это остаётся только на уровне экспертов. А на деле те, от кого зависит решение проблем, поступают из каких-то своих неочевидных соображений совсем по-другому и выводят события совсем в невыгодную для нас плоскость. То есть всё хорошо и умно на бумаге, а потом всё оказывается в овраге. К сожалению.
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52 мин.
Н
Нина
Они убили нашего посла и президента заманимают, нельзя верить и ни в коем случае тем более ехать. Потом наплетут такое, что на нас же и свалят. Подлецы в высшей степени.
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20 мин.
ГД
Галина Дубровская
Согласна встреча на Камчатке , а лучше  а Магадане на острове( есть у нас такой)
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7 мин.

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