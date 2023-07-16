Эрдоган — Путину: Не приедешь — обижусь!

Lora Некрасова

Сколько раз убеждаюсь, как умно, прозорливо и взвешенно наши эксперты оценивают наши проблемы с другими странами и какие разумные решения предлагают для их урегулирования. Жаль, что всё это остаётся только на уровне экспертов. А на деле те, от кого зависит решение проблем, поступают из каких-то своих неочевидных соображений совсем по-другому и выводят события совсем в невыгодную для нас плоскость. То есть всё хорошо и умно на бумаге, а потом всё оказывается в овраге. К сожалению.