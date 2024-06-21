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Добрый Мир

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ВСУ замышляют новое контрнаступление: на какие жертвы пойдет Украина ради Харькова

ВСУ замышляют новое контрнаступление: на какие жертвы пойдет Украина ради Харькова

Президент России Владимир Путин предупредил Киев о серьезных последствиях, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление в Харьковской области.

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Комментарии
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михаил некрасов
Просто Делать ЗЕЛЕ И НАТАМ БОЛЬШЕ НЕЧЕГО КРОМЕ ПИАРА.. И ДАЛЕЕ ПОЙДЕТ РОССИЯ СВОИМ ХОДОМ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НАТО ДО КОНЦА..
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