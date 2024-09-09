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Московские театры завершили подготовку к новому сезону

Московские театры завершили подготовку к новому сезону

В большинстве из них уже прошли сборы труппы. Зрителей ждут новинки, начиная от пьес Чехова и заканчивая оперными хитами Джакомо Пуччини и юбилейными постановками Московского драматического театр имени Гоголя.

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