Московские театры завершили подготовку к новому сезону

В большинстве из них уже прошли сборы труппы. Зрителей ждут новинки, начиная от пьес Чехова и заканчивая оперными хитами Джакомо Пуччини и юбилейными постановками Московского драматического театр имени Гоголя.
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