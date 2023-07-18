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Крымский мост, зерновая сделка: главное к 21:00

Крымский мост, зерновая сделка: главное к 21:00

Ночью 17 июля произошел теракт на Крымском мосту. Также Россия приняла решение не продлевать зерновую сделку, есть подозрения, что украинский режим использует гуманитарный коридор для атак на гражданские объекты.

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