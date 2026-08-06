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Царьград

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Руслан Дегтярев сообщил об атаке дрона на его автомобиль

Руслан Дегтярев сообщил об атаке дрона на его автомобиль

Исполняющий обязанности главы Шебекинского округа Руслан Дегтярев сообщил, что его автомобиль подвергся атаке украинского FPV-дрона по пути на встречу с жителями приграничного села в Белгородской области.

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