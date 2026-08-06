Руслан Дегтярев сообщил об атаке дрона на его автомобиль

Исполняющий обязанности главы Шебекинского округа Руслан Дегтярев сообщил, что его автомобиль подвергся атаке украинского FPV-дрона по пути на встречу с жителями приграничного села в Белгородской области.
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