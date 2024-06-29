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Хинкл: Зеленский может остановить конфликт на Украине, приняв условия Путина

Хинкл: Зеленский может остановить конфликт на Украине, приняв условия Путина

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо принять предложения по окончательному урегулированию кризиса на Украине, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным 14 июня 2024 года.

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