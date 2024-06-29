Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо принять предложения по окончательному урегулированию кризиса на Украине, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным 14 июня 2024 года.
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