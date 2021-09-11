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США ведут ничем не прикрытую дипломатическую войну против России

США ведут ничем не прикрытую дипломатическую войну против России

10 сентября заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков дал интервью «Коммерсанту», в котором затронул вопросы дальнейших российско-американских консультаций, следующий очный раунд который запланирован на конец сентября в Женеве.

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виктор масляев
по-моему, США молодцы, что требуют от других стран демократических свобод, а Россия этого требовать не может
NVS66 SergeiShulepov
Весь МИД перевести на удаленку, технологии позволяют. Живи на родине и трудись.
Борис Осипов
Запретить набирать персонал из местных...

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