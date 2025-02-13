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Газета «Культура»

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Минкультуры в 2025 году поддержит не менее 140 отечественных фильмов

Минкультуры в 2025 году поддержит не менее 140 отечественных фильмов

Министерство культуры России поддержит производство минимум 140 национальных фильмов в 2025 году. Поддержка будет оказана в рамках госпрограммы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие искусства и творчества».

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