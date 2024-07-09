В Южно-Сахалинске начались испытания новых электробусов

На маршрутах Южно-Сахалинска появились новые электробусы малой вместимости. Они рассчитаны на перевозку 16 пассажиров и оснащены низким полом и пандусом для комфортного передвижения маломобильных групп населения.
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