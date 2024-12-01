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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» интересен Данило из «Юве». Трансфер защитника будет зависеть от туринцев

Команда Антонио Конте заинтересована в приобретении дополнительного защитника, и бразилец возглавляет список кандидатов, сообщает на сайте Джанлуки Ди Марцио.

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