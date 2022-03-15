Дикие кремлевские телеведущие

Здравствуйте, сегодня мы немного в конспирологию. Начнем, как обычно, с новостей. Наша любимица Джен Псаки попала под каток кремлевских санкций, вместе со своим шефом в Оральном кабинете и еще кучей других высокопоставленных чиновников.