Русские рассказали, какую пенсию считают приемлемой

Жители страны считают нормальной для жизни пенсию в 110 тыс. рублей.Согласно данным исследования, проведенного аналитиками Страхового дома ВСК и опубликованного РИА Новости, жители России стали более оптимистично относиться к размерам пенсионных выплат.
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