Венгрия не верит, что нелегальная миграция закончится в обозримом будущем

Венгрии необходимо строить свою жизнь так, что нелегальная миграция в Европе не закончится в ближайшем будущем, заявил советник премьер-министра по вопросам внутренней безопасности страны Дьёрдь Баконди 29 апреля в интервью главному венгерскому телеканалу М1.