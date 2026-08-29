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В школы Архангельской области поступили более 400 тысяч новых учебников

В школы Архангельской области поступили более 400 тысяч новых учебников

К началу учебного года в школы Архангельской области поступили 409 842 новых учебника. На обновление школьных библиотек в 2026 году направили более 290 млн рублей.

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