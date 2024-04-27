Миллион на здоровье: государство оплачивает установку сложных кардиостимуляторов крымчанам

Как рассказал корреспонденту Крымского информационного агентства заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им.
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