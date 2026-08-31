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Клуб "Женские секреты"

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Готовлю на завтрак вместо хлеба. Пышные лепешки на сковороде без единого яйца и дрожжей: быстро, просто и вкусно!

Готовлю на завтрак вместо хлеба. Пышные лепешки на сковороде без единого яйца и дрожжей: быстро, просто и вкусно!

Лепешки сейчас вполне можно приготовить даже без дрожжей и яиц. Это простой вариант домашней выпечки, который требует лишь нескольких доступных ингредиентов без замешивания привычного теста.

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