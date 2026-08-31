Готовлю на завтрак вместо хлеба. Пышные лепешки на сковороде без единого яйца и дрожжей: быстро, просто и вкусно!

Лепешки сейчас вполне можно приготовить даже без дрожжей и яиц. Это простой вариант домашней выпечки, который требует лишь нескольких доступных ингредиентов без замешивания привычного теста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым