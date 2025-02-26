Тренер "Вашингтона" Карбери назвал гол Овечкина в ворота "Калгари" невозможным

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери заявил, что шайба Александра Овечкина, заброшенная в третьем периоде матче регулярного чемпионата против "Калгари Флэймз", помогла его команде вернуться в игрк.
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