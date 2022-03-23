Селихов покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной

Вратарь «Спартака» Александр Селихов покинул сбор сборной России. По окончании одной из тренировок 27-летний голкипер почувствовал болевые ощущения в спине.

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