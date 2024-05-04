Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ликвидация при задержании: уничтожен украинский агент в России

Ликвидация при задержании: уничтожен украинский агент в России

Публикуем информацию о ликвидации при задержании одного из агентов Украины, причастного к организации террористического акта в «Крокусе» и планировавшего другие теракты на территории России.

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