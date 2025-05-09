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Военное обозрение

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Украинские блогеры высмеивают Зеленского за то, что он испугался бить по Москве во время парада Победы

Украинские блогеры высмеивают Зеленского за то, что он испугался бить по Москве во время парада Победы

На Украине припоминают Зеленскому обещания сорвать парад Победы в Москве.

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