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Царьград

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Почему ребенок засыпает на уроках: когда стоит бить тревогу

Почему ребенок засыпает на уроках: когда стоит бить тревогу

Врач рассказал, с чем связана сонливость детей в школеЕсли ребенок засыпает в школе посреди уроков, то это может быть тревожным признаком пошатнувшегося здоровья.

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