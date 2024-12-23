МФО начали предлагать клиентам «беспроцентные» займы

Микрофинансовые организации (МФО) на фоне ужесточения ЦБ лимитов по новым выдачам заемщиков с высокой долговой нагрузкой начали использовать так называемые «беспроцентные» займы в качестве уловки для привлечения новых клиентов, пишут «Известия» со ссылкой на проект Народного фронта «За права заемщиков», куда обращаются граждане.
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