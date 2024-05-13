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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джамал Мюррэй: «Мы чемпионы. У меня не было сомнений в команде»

«Мы чемпионы. Уже бывали в подобных ситуациях раньше. У меня не было сомнений в команде, когда мы садились на самолет в Миннеаполис», – сказал разыгрывающий клуба из Колорадо.

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