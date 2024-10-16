Nord Stream поспорила со страховщиками о причине вмятины на трубопроводе

Оператор газопровода "Северный поток" компания Nord Stream AG не согласилась с выводами страховщиков о том, что обнаруженная на одной из ниток вмятина в трубе, вероятно, возникла в результате взрывов в сентябре 2022 года.
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