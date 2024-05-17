«Газпром-Медиа» и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписали генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров и генеральный директор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн в присутствии президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
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