ФСБ раскрыла теневой канал наркотиков: участники получили до 10 лет

Сотрудники военной контрразведки пресекли деятельность теневого канала поставки наркотиков. Об этом 16 сентября проинформировали в региональном управлении ФСБ.
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