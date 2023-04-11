Федеральное агентство новостей №1

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В ООН призвали расформировать Совбез из-за большого количества стран Запада в нем

В ООН призвали расформировать Совбез из-за большого количества стран Запада в нем

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что нынешний состав Совета безопасности организации должен быть расформирован, так как больше половины стран-участников – это представители Запада.

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