В ООН призвали расформировать Совбез из-за большого количества стран Запада в нем

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что нынешний состав Совета безопасности организации должен быть расформирован, так как больше половины стран-участников – это представители Запада.
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