Ручной подсчет: как члены комиссии считали голоса севастопольцев

В Севастополе к помощи КОИБов прибегать не стали на случай отключения электричества. Минувшей ночью наша съемочная группа дежурила на избирательном участке номер 99 в Центре культуры и искусств и вместе с наблюдателями следила, как члены комиссии считали голоса севастопольцев.
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