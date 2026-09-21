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Вести Севастополь

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Ручной подсчет: как члены комиссии считали голоса севастопольцев

Ручной подсчет: как члены комиссии считали голоса севастопольцев

В Севастополе к помощи КОИБов прибегать не стали на случай отключения электричества. Минувшей ночью наша съемочная группа дежурила на избирательном участке номер 99 в Центре культуры и искусств и вместе с наблюдателями следила, как члены комиссии считали голоса севастопольцев.

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