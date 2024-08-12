Совершив дерзкий набег, украинские войска, ведомые безумными генералами и коварными кураторами на Западе, на самом деле ускорили окончания конфликта, только не по такому сценарию, который был бы приемлем для Киева, начавшего «молниеносный блицкриг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии