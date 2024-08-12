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Несекретные материалы

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NI: вторжение Украины в Курскую область приблизило конец конфликта

NI: вторжение Украины в Курскую область приблизило конец конфликта

Совершив дерзкий набег, украинские войска, ведомые безумными генералами и коварными кураторами на Западе, на самом деле ускорили окончания конфликта, только не по такому сценарию, который был бы приемлем для Киева, начавшего «молниеносный блицкриг».

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