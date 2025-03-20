Жуков стал потерпевшим по делу о правах на фонограммы группы «Руки Вверх»

Музыкантов Сергея Жукова и Алексея Потехина признали потерпевшими по уголовному делу, которое возбуждено в связи с конфликтом вокруг смежных прав на фонограммы группы «Руки Вверх», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.
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