Жуков стал потерпевшим по делу о правах на фонограммы группы «Руки Вверх»

Музыкантов Сергея Жукова и Алексея Потехина признали потерпевшими по уголовному делу, которое возбуждено в связи с конфликтом вокруг смежных прав на фонограммы группы «Руки Вверх», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.