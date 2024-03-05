Государственное учреждение образования ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´ награждено дипломом 3 степени в соревновании на лучшую организацию работы по осуществлению образовательной деятельности в 2023 году среди учреждений, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образова .
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