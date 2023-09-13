Путин на встрече с Ким Чен Ыном заявил, что гордится космической отраслью России

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ Всё это ерунда . Ким , ракеты . Вот у меня левую руку вчера отняли . Не поможете мне . Мне нужна однорукая "Нива " ВАЗ-212300-55

Андрей Тихонов а чем гордится, станция бахнулась об луну , спутники слепые или не понятно чем занимаются, амеры всё видят и слышат на наших передовых, а бывший роскосмовец-вор гуляет на воле.