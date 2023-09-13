Российский президент Владимир Путин на встрече с главой КНДР заявил, что гордится тем, как развивается отечественная космическая отрасль.
Путин на встрече с Ким Чен Ыном заявил, что гордится космической отраслью России
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Всё это ерунда . Ким , ракеты . Вот у меня левую руку вчера отняли . Не поможете мне . Мне нужна однорукая "Нива " ВАЗ-212300-55
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17 час.
Андрей Тихонов
а чем гордится, станция бахнулась об луну , спутники слепые или не понятно чем занимаются, амеры всё видят и слышат на наших передовых, а бывший роскосмовец-вор гуляет на воле.
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17 час.
Александр
А ты,как типичное брехло,пишешь в сети.Станции у всех бухаются.спутники в России более,чем неплохие,видят и слышат не хуже амерских.И амеры видят и слыша далеко не всё.А фамилию вора можно узнать?
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16 час.
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