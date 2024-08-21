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Марочко: украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР

Марочко: украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР

Группа украинских военных оказалась под перекрестным огнем подразделений ВС РФ при попытке проведения ротации в окрестностях Белогоровки в ЛНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

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