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«Вашингтон» планирует подписать новый контракт с Овечкиным до 28 июля

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан сообщил, что клуб рассчитывает подписать новый контракт с нападающим Александром Овечкиным до открытия рынка свободных агентов 28 июля.

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