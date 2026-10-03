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Пронедра

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Медики объяснили, можно ли заразиться ИППП в бане, бассейне или туалете

Медики объяснили, можно ли заразиться ИППП в бане, бассейне или туалете

Можно ли подхватить ИППП в бане, бассейне или общественном туалете — короткий ответ: практически нет.

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