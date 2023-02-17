Эксперт Вознесенский отметил, что COVID-19 постепенно переходит в разряд сезонных ОРВИ

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что COVID-19 постепенно переходит в разряд сезонных ОРВИ - однако расслабляться, по мнению учёного, пока не стоит, сообщает РИА Новости.