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Эксперт Вознесенский отметил, что COVID-19 постепенно переходит в разряд сезонных ОРВИ

Эксперт Вознесенский отметил, что COVID-19 постепенно переходит в разряд сезонных ОРВИ

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что COVID-19 постепенно переходит в разряд сезонных ОРВИ - однако расслабляться, по мнению учёного, пока не стоит, сообщает РИА Новости.

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