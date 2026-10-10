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Царьград

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Туристический налог на Кубани вырос до 873 млн рублей за полгода

Туристический налог на Кубани вырос до 873 млн рублей за полгода

Туристический налог в Краснодарском крае за первое полугодие 2026 года вырос на 24,5% и составил 873 млн рублей, при этом 47% всех налоговых поступлений отрасли обеспечил Сочи.

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