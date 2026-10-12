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Царьград

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Шадаев объяснил слова о привязке тарифов связи к ЖКХ. Были невнимательны

Шадаев объяснил слова о привязке тарифов связи к ЖКХ. Были невнимательны

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев пояснил, что имел в виду, когда предлагал привязать тарифы связи к ценам на услуги ЖКХ.

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