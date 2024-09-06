Буданова* арестовали за покушение на Зеленского: источник

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* уже больше двух месяцев не появляется в публичном поле. Несколько источников Telegram-канала INSIDER-T утверждают, что начальник управления может быть причастен к подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.
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