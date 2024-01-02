Дмитрий Нагиев обратился к своим фанатам, прервав молчание после начала СВО

Шоумен подготовил для своих поклонников новогоднее поздравлениеДмитрий Нагиев, известный многим по сериалам "Физрук" и "Осторожно, модерн!", уже долгое время не появляется на телеэкранах и редко контактирует с поклонниками.
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