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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» может отдать Веру в аренду «Оренбургу» – переговоры по хавбеку начнутся в ближайшее время («СЭ»)

Полузащитник « Локомотива » Лукас Вера может вернуться в « Оренбург », сообщает «Спорт-Экспресс». В ближайшее время клубы начнут переговоры.

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