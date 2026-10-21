Матч пройдет в субботу, 24 октября, в 17:15 на стадионе «Ак Барс Арена». Казанцы по итогам 11 туров идут на 11-й строчке турнирной таблицы, обладая 12-ю очками.
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